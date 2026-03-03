«ГОЭЛРО 2.0» и легализация майнеров: «Энергопром-2026» в Казани пройдет на уровне РЭН

Международный форум «Энергопром-2026» в этом году впервые пройдет в Казани в федеральном статусе. Помимо обширной деловой программы организаторы также готовят и масштабную экспозиционную часть. О чем будут говорить энергетики и кто представит новинки на выставке – в материале «Татар-информа».





Очень высокий уровень подготовки

Международный электроэнергетический форум «Энергопром-2026» обещает пройти на высоком уровне, сопоставимом с Российской энергетической неделей. Таким мнением поделился замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«У нас основной форум традиционно проходит в рамках Российской энергетической недели. Но есть и огромная потребность провести весной аналогичное мероприятие на столь же высоком уровне», – заявил Шереметцев.

Он добавил, что министр энергетики Сергей Цивилев в прошлом году участвовал в «Энергопроме» и отметил очень хороший уровень подготовки мероприятия, а также возможности республики по привлечению международных партнеров на этот форум. Кроме того, Шереметцев заявил, что количество участников деловой программы в этом году вырастет практически вдвое по сравнению с прошлым годом.

«Надеемся, что это позволит нам действительно в большей мере рассказать миру о наших возможностях, достижениях и привлечь как можно больше партнеров в совместную работу на основе справедливого отношения друг к другу», – подчеркнул замминистра.

Эдуард Шереметцев: «У нас основной форум традиционно проходит в рамках Российской энергетической недели. Но есть и огромная потребность провести весной аналогичное мероприятие на столь же высоком уровне»

«Не можешь победить майнеров – возглавь»

В свою очередь министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко подробно расписал план предстоящих мероприятий форума. В частности, участники обсудят вопросы формирования государственной политики в отрасли энергетики, развития бизнеса, науки, кадров, привлечения инвестиций и использования искусственного интеллекта.

«Наша энергетика должна быть самая эффективная, самая дешевая, самая качественная, и тогда наша промышленность будет самая лучшая, мощнейшая в мире. На пленарной сессии планируем обсудить ключевые направления развития электроэнергетики всей нашей страны», – заявил министр.

В подтверждение широкого охвата тем форума Коробченко поделился, что представители майнинговых компаний намерены принять участие в форуме и предложить варианты легальной работы в интересах государства.

«Коллеги-майнеры решили заявиться и сказали, что они крупные потребители электроэнергии и готовы быть полезными государству, не хотят находиться в серой зоне. Есть пословица: «Не можешь победить – возглавь». Нам нужно их возглавить, чтобы они работали на благо государства», – отметил Коробченко.

«ГОЭЛРО 2.0. Возрождение легенды»

Сам форум будет длиться три дня – с 1 по 3 апреля – в Международном выставочном комплексе «Казань Экспо», и на каждый из дней запланирована особая повестка. Первый день будет посвящен специализированной повестке. В программе предусмотрены пленарные сессии по развитию энергетики, формированию отраслевого заказа, цифровизации в отрасли.

Ключевым же станет второй день, где будут обсуждаться ключевые направления развития энергетики. Так, одной из сессий станет «ГОЭЛРО 2.0. Возрождение легенды» – это программа электрификации всей России, аналог которой был запущен еще в 20-х годах прошлого столетия. Коробченко отметил, что в мероприятиях второго дня примет участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

В целом же министр особенно выделил три совещания:

пленарное заседание «ГОЭЛРО версия 2.0: возрождение легенды»;

заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика»;

заседание Электроэнергетического совета СНГ.

Третий день планируется сделать молодежным. Все двадцать два мероприятия этого дня интерактивные и предусматривают живой диалог между молодежью и энергетическими компаниями Татарстана.

«Сегодня мы видим, что в энергетике мира есть проблемы с энергоносителями, нефтью, газом, а у нас все это есть свое. Мы можем делать настолько конкурентоспособную энергетику, что сможем обогнать весь мир. Главное в производстве любого товара – это энергоносители. И задача, которую перед страной поставил министр энергетики России, – не просто обеспечить страну электроэнергией, а сделать ее настолько конкурентоспособной, чтобы наша промышленность, наши товары были самые конкурентные в мире. Поэтому мы должны использовать эту площадку для того, чтобы наша энергетика развивалась, чтобы мы ее возможности транслировали на соседние страны, дружественные регионы. И тогда вокруг нас все будут сплачиваться», – заключил Коробченко.

Марат Бухараев: «Заявлены экспозиции компаний из Китая, Белоруссии, большая объединенная компания из Киргизии. Международное присутствие ожидается на высоком представительном уровне»

«Международное присутствие ожидается на высоком уровне»

В традиционной экспозиции Международного электроэнергетического форума «Энергопром-2026» примут участие свыше 20 регионов России, а также представители зарубежных стран, отметил генеральный директор Фонда развития промышленности Республики Татарстан Марат Бухараев.

«Заявлены экспозиции компаний из Китая, Белоруссии, большая объединенная компания из Киргизии. Международное присутствие ожидается на высоком представительном уровне», – подчеркнул Бухараев.

Он добавил, что на сегодняшний день заполнение выставочных площадей превысило 90%, а в сравнении с прошлым годом число компаний-участниц выросло на 20%. Всего же экспозиция займет площадь более 10 тыс. квадратных метров в выставочном комплексе.