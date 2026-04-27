Дополнительные электрички Казань – Аэропорт введут на два дня

Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань назначат 28 и 29 апреля в связи с концертами в МВЦ «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Вводится электричка №7602 сообщением Казань – Аэропорт. Из столицы Татарстана она отправится в 14.16 и прибудет на станцию Аэропорт в 14.36.

Дополнительный поезд №7603 со станции Аэропорт отправится в 18.11 и будет в Казани в 18.38.

Поезда проследуют без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе.

В МВЦ «Казань Экспо» в эти дни пройдут показы концерта-реквиема «Каждый третий», приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Концерт рассказывает об оккупации нацистами Белорусской ССР в годы Великой Отечественной.