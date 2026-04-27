В Казани 28 и 29 апреля пройдут показы концерта-реквиема «Каждый третий»

Министр культуры РТ Ирада Аюпова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Показы концерта-реквиема «Каждый третий», приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в столице Татарстана 28 и 29 апреля на площадке МВЦ «Казань Экспо». Об этом было сказано на пресс-конференции, состоявшейся в казанском музее-мемориале Великой Отечественной войны.

«Главным мерилом ценности каждого народа является память. Если у нас есть память, то у нас есть будущее. Если мы утрачиваем память и забываем о том, что было раньше, то очень трудно говорить о том, что мы сохраним себя перед будущими поколениями», – заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Она признала, что с каждым новым поколением всё больше угасает боль и острота восприятия понесенных в Великой Отечественной войне потерь, которая ощущалась практически каждым человеком в первые десятилетия после Победы.

«И в современном мире зачастую мы становимся заложниками этой девальвированной ценности великой победы над фашизмом, ценности победы, самую большую стоимость за которую заплатил советский народ», – выразила уверенность министр культуры Татарстана.

Сам концерт рассказывает об оккупации нацистами Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. Помимо самого выступления, на площадке выставочного комплекса организуют сразу три экспозиции: фотовыставку «Судьбы, сложенные в треугольник», выставку-дегустацию «Хлеб – невидимая сила Победы» и выставку «Партизаны Беларуси».