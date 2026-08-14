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Общество 14 августа 2026 11:20

В РКОД прокомментировали сообщения о поломке аппаратов лучевой терапии

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Сегодня в соцсетях распространилась информация о том, что в Республиканском клиническом онкологическом диспансере Татарстана вышли из строя все аппараты лучевой терапии. В пресс-службе медучреждения дали «Татар-информу» комментарий по этому поводу.

«В целях поддержания бесперебойной лучевой терапии учреждением своевременно заключен контракт на техническое обслуживание линейных ускорителей. На текущий момент из шести аппаратов в работе находятся два – это позволяет вести прием пациентов в соответствии с утвержденным графиком», – рассказали агентству.

Для оперативного восстановления остальных установок заказаны необходимые комплектующие, которые проходят таможню, сообщили в РКОД. Поступление деталей ожидается в период с 20 по 25 августа.

«Параллельно усилена кадровая составляющая: квалифицированные врачи-онкологи из Казани командированы в Набережные Челны для обеспечения непрерывности лечебного процесса на месте. Все расходы на проживание медицинского персонала в командировке полностью покрываются за счет средств диспансера. Ситуация находится на постоянном контроле руководства», – подчеркнули в онкодиспансере.

#ркод #Здоровье #медицина
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