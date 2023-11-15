Доминирование СКА и хронические проблемы обороны «Ак Барса». Все ли под контролем Билла?

«Ак Барс» в Казани уступил СКА со счетом 2:4 и довел серию поражению до трех матчей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ак Барс» выглядел против СКА, как середняк на фоне топ-клуба

После очного поединка команд двухнедельной давности в Санкт-Петербурге «ТИ-Спорт» уже отмечал, что в силу отсутствия в составе Александра Радулова и Вадима Шипачева «Ак Барс» выглядел против СКА буквально, как команда-середняк на фоне топ-клуба, выигрывшая за счет труда и доли удачи.

На этот раз все лидеры казанцев были в обойме, но картина на льду больших изменений не претерпела. «Барсы» вновь действовали от соперника, а инициатива в течение матча в основном оставалась за питерскими «армейцами». За исключением, разве что, второй половины второго периода.

В первые 20 минут игры «Ак Барс» почти не угрожал воротам Никиты Серебрякова. Лишь в концовке периода казанцы создали пару полумоментов. 13:6 по броскам в створ лидировал СКА после первой двадцатиминутки, и все указывало на то, что в аналогичном режиме пройдет и весь матч.

Это был не лучший матч Артура Ахтямова, но больше вопросов к обороне, которые не помогали вратарю Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В принципе, кроме взрыва эмоций после двух пропущенных «Ак Барс» питерцам не предложил ничего. Две довольно курьезные шайбы – одна с черпачка и закрытого обзора Никиты Серебрякова, другая – на «добивании надежды». На этом, в общем то, и все.

По итогам матча цифры в целом сравнимы с теми, что были в Санкт-Петербурге двумя неделями ранее: 41:20 по броскам в створ, время в атаке: 20:17 у питерцев против 09:44 – у казанцев. Мощное игровое преимущество СКА. Разница лишь в том, что в Северной столице «Ак Барс» был вынужден играть без лидеров, и перестраиваться в экспресс-режиме на непривычную модель игры.

На этот же раз все козыри команды были при ней, а результат даже слабее. В такие моменты вспоминается лозунг одной старой рекламы: «А если разницы нет, то зачем платить больше?».

«Системы СКА и «Ак Барса» – совершенно разные. Но каждая система имеет право на существование» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отставить поиск «червяков» в командных проблемах

После матча наставника СКА Романа Ротенберга попросили объяснить, почему питерцы настолько доминируют над казанской командой, с которой у них равные возможности по составу.

«Мы с большим уважением относимся к «Ак Барсу» – это сильная и мастеровитая команда. Просто это разные системы игры. Если разобрать систему СКА и систему «Ак Барса» – они совершенно разные. Каждая система имеет право на существование. Думаю, у «Ак Барса» все впереди. Это очень сильная команда с сильными игроками. Мастеровитая команда <…> Наши ребята имели мастерство и навык, отработанный на тренировках, чтобы забить такие голы. Мы очень много работали над этим. Сегодняшние шайбы – это наша совместная работа с ребятами. Они молодцы, выполнили установку», – резюмировал Роман Ротенберг.

Расплывчатое объяснение Ротенберга того, что команды играют в разный хоккей и больший упор у питерцев на наработку моментов, удовлетворяет лишь наполовину. В СКА собрано большинство самых мастеровитых хоккеистов в КХЛ. В «Ак Барсе» же ведущие роли занимают звезды уходящей эпохи, которые уже не способны находить в себе ресурсы работать на льду на полную. Осенний спад естественен и ожидаем. И тем не менее такому преимуществу «армейцев» он полноценным объяснением быть не может.

«Системы СКА и «Ак Барса» – совершенно разные. Но каждая система имеет право на существование» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После матча Зинэтула Билялетдинов вновь повторил, что команда была хорошо настроена, перед игрой было все обговорено, но на льду план вновь доработан не был.

«Не могу сказать, что игра была безэмоцональной. Ребята играли на хороших эмоциях, каждый старался сыграть достойно. Может быть, кто-то даже перегорел немножко. Но в плане мотивации вопросов не было», – утверждал Билялетдинов на пресс-конференции.

На уточняющий вопрос «ТИ-Спорт» о том, не чувствует ли он, что необходимого уровня контакта с игроками нет, наставник отреагировал довольно эмоционально.

«Такого нет, не выдумывайте такого, хорошо? Я сказал, что проблемы есть. Но это не связано с такими червяками, поэтому не надо выдумывать», – сказал Билялетдинов. Вопрос, почему команда не дорабывают установки остается открытым.

Усиление защиты нужно прямо сейчас. В оборонительную линию нужен новый опытный лидер «домосед» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Усиление защиты очень кстати

Десять пропущенных шайб в трех последних проигранных матчах – уже симптоматика. Вратарский вопрос мы уже разбирали ранее, вопрос с обороной – перманентный. Сложно не заметить, как проиграл единоборство Василию Глотову в третьей шайбе Вячеслав Войнов. Хоккеист СКА просто объехал защитника «Ак Барса» и сам же добил шайбу, которую парой секунд ранее отправлял по воротам.

Да, можно задать вопросы с Артуру Ахтямову, который отбил прямо перед собой. Но стоит ли спрашивать с молодого голкипера, которому не помогают подчищать опытнейшие защитники?

После игры корреспондент «ТИ-Спорт» постарался выяснить у Билялетдинова, не остаются ли у него вопросы к оборонительной линии.

Вопросы есть ко всем, нельзя так разделять – оборона или атака. В обороне участвует вся пятерка. Есть вопросы, которые нужно поправлять, но я не хочу конкретизировать. Если бы вопросов не было, и такого результата не было.

Вопросы есть и по усилению оборонительной линии?

Для себя я так оцениваю ситуацию: что у меня есть, то и есть. Я должен из нее сделать то, что необходимо. Все игроки в составе должны играть и делать результат, – ответил Билялетдинов.

«Вопросы есть ко всем, нельзя так разделять – оборона или атака. В обороне участвует вся пятерка» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Недовольство обороной ощущается и среди самих хоккеистов. Вопрос к защите поднимал и Артем Лукоянов. «Наверное, нам надо вшестером или всемером выходить, чтобы не было таких проблем», – с нервным смехом говорил форвард «барсов» в перерыве после второго периода.

За пару дней до матча генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин уже пообещал некоторые обмены. Возможно, казанцам нужно подумать о расставании с несколькими защитниками, которые не оправдали ожидания. Усиление оборонительной линии нужно прямо сейчас. А анонсированные приобретения в лице Алексея Марченко и еще одного загадочного игрока, как нельзя кстати. В линию защиты нужен новый опытный лидер «домосед».

Фото на анонсе: ak-bars.ru