Головная боль Билла и зависимость от Радулова: как «Ак Барс» без лидеров обыграл СКА

«Ак Барс» в Санкт-Петербурге обыграл СКА со счетом 3:2. Победная шайба на счету Дмитрия Кагарлицкого

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сумел переломить игру и себя после провального первого периода

Стартовые матчи выездной серии показали, что «Ак Барс» становится заложником наличия в составе звезд. Как только в Тольятти из состава выпали два системообразующих хоккеиста – Александр Радулов и Вадим Шипачев, сложилось впечатление, что из команды Зинэтулы Билялетдинова словно вынули позвоночник. Оставшиеся хоккеисты словно не знали, как играть в завершении, как решать моменты и попросту растеряли свою уверенность.

Матч в Нижнекамске показал – ни Станислав Галиев, ни Кирилл Семенов без лидеров не понимают, как брать ведущие роли на себя и решать исход матчей. Нечто похожее было в недавний кризисный период, когда Радулов и Дмитрий Яшкин замолчали на 11 и 5 матчей соответственно, а «Ак Барс» стал проигрывать целые серии.

Накануне в Санкт-Петербурге по первому периоду все выглядело, как продолжение провала. Забив быстрый нелогичный гол, казанцы потеряли шайбу, а питерцы буквально «загрызли» гостей с позиции доминирующих. В стартовой двадцатиминутке «Ак Барсу» не хватало ни эмоций, ни последнего броска. Да и довести шайбу до ворот хозяев льда не получалось ни у кого.

Но во время перерыва Билялетдинов явно нашел слова, которые нажали на нужные точки у игроков. И после перерыва эмоциональный фон оказался совсем на другом уровне. Теперь помимо выстроенной обороны стала появляться коллективная мысль, наглость и напор на ворота. Первая тройка нападения, наконец, заработала – Яшкин и Свечников будто притерлись в каком-то экспресс-режиме.

«Очень важно было сегодня сыграть в этом составе, ребята должны были вытащить и сделать все, чтобы выиграть матч» Фото: ak-bars.ru

Так что дальнейшие голы удачи и «засушивание» третьего периода – дело техники и тренерской установки. Подсобил, конечно, и Тимур Билялов, отразивший 44 броска. По картинке игры есть большие вопросы (СКА доминировали во всем), но по конечному результату их быть не может. Сыграли настолько, насколько позволили возможности.

«Это большая потеря – два игрока, которые делают результат. Очень важно было сегодня сыграть в этом составе, ребята должны были вытащить и сделать все, чтобы сыграть достойно и выиграть матч. Команда готовилась, рады, что ребята смогли так сработать», – говорил на послематчевой пресс-конференции Зинэтула Хайдярович.

… и все же без лидеров «Ак Барс» выглядел середняком на фоне СКА

Что касается статистики, то показатели удручающие. Более чем вдвое питерцы перебросали казанцев в сторону ворот – 87:37. Примерно такие же расклады по броскам в створ – 46:21. Да и времени в атаке гости провели неловко мало в сравнении с хозяевами – в три раза меньше, чем СКА (22:29 и Питера против 07:48 «Ак Барса»).

Тот факт, что «Ак Барсу» удалось перетерпеть СКА именно на эмоциях и выкладке всего резерва сил, лишь подтверждает тезис о том, что команда чрезмерно зависит от своих лидеров.

СКА перебросал «Ак Барс» более, чем в два раза – 87:37 в сторону ворот и 46:21 в створ Фото: ak-bars.ru

Если при выключении из системы всего двух элементов, остальной команде приходится доставать из себя и играть «за себя и того парня» – это плохая симптоматика. Значит, остальным приходится вылезать из привычной комфортной для себя ситуации исполнителей вторых ролей, когда за результат в команде отвечает пара-тройка людей. А в самый сложный момент нужно становиться инициативными и брать ведущие роли на себя.

Тренерскому штабу стоит поработать над перераспределением баланса ролей в команде. Помимо лидеров всегда должен быть резерв, способный равноценно заместить выбывших лидеров. Благо, на этот раз забросили свои голы оставшиеся топ-исполнители Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кагарлицкий, переломив ход неудачно складывающейся игры. А что будет в следующий раз, если два ведущих хоккеиста снова выпадут?

В игре с «Салаватом» завтра ожидается появление Радулова. По словам Билялетдинова, он рвался в бой уже вчера. Однако сезон длинный, и подобные ситуации могут случиться еще не раз.

У Свечникова лучший матч в сезоне. Вытеснит Галиева или Петрова?

Вполне заслуженно, несмотря на отсутствие голов, накануне тюбетейку лучшего игрока команды получил Евгений Свечников. В его активе голевая передача. Но что еще важнее, в целом по игре он выглядел надежно и хорошо дополнял Яшкина.

В трех матчах выездной серии в активе Свечникова два очка. И это хорошая заявка, чтобы закрепиться в составе Фото: ak-bars.ru

После своего возвращения на лед после травмы Евгений в этой выездной серии набрал уже 2 очка (0+2) в 3 играх. И это хорошая заявка, чтобы закрепиться в составе. В отличие от своей первой попытки, когда казанский воспитанник в основном лишь жаловался на размеры площадок в КХЛ и рассуждал о своей адаптации, теперь он начал требовать в первую очередь с себя.

Тем более примеры тех, кто плотно присел на лавку после серии неудачных игр у него перед глазами. Так что разговоры Евгений убрал подальше, и принялся отрабатывать – конкуренция в команде сверхплотная. И теперь вопрос о том, кто окажется за бортом вновь становится актуальным.

Пока в составе не было Радулова и Шипачева, а Дамир Жафяров восстанавливается, места хватило почти всем крайкам основной обоймы. Однако после возвращения на лед лидеров, вопрос о местах во второй и третьей тройках нападения снова станет головной болью для тренерского штаба.

Крайне слабо выглядит Станислав Галиев, большую порцию критики получает Кирилл Петров, хотя изредка выстреливает. Кого из них посадит Свечников, если продолжит действовать в том же духе? Пока основным кандидатом на выход на трибуну выглядит 22-й номер. У Галиева пока нет никаких предпосылок, чтобы заиграть на прежнем уровне без определенной перезагрузки. Свечников более вариативен и обладает большим игровым интеллектом. Другой вопрос, пойдет ли Билялетдинов на такой шаг и откажется ли от «своего» проверенного бойца?

Фото на анонсе: ak-bars.ru