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Дома юного танкиста по примеру Казани хотят открыть по всей России
Филиалы Дома юного танкиста, работающего в Казани с 2023 года, предполагается создать в этом году в других городах страны. Об этом сообщили участники заседания общественного совета Союза танкистов России, состоявшегося в столице РТ, пишет газета «Республика Татарстан».
Такое решение принято в условиях продолжения специальной военной операции в целях усиления военно-патриотического воспитания молодежи и школьников.
Дом юного танкиста, открывшийся в октябре 2023 года, представляет собой совместный проект «Юнармии» и Союза танкистов России. По оценке создателей, он оказался достаточно эффективным для подготовки юношей к военной службе.
В Доме юного танкиста преподаватели Казанского высшего танкового командного училища и отставные офицеры-танкисты рассказывают подросткам об устройстве российской бронетехники и подвигах полководцев России.
На заседании общественного совета президент Союза танкистов России генерал-лейтенант юстиции Джаудат Саляхов отметил, что в спецоперации принимают участие более 20 тыс. татарстанцев. Одиннадцать военнослужащих из Татарстана стали Героями России, причем семь из них — танкисты, выпускники Казанского танкового училища.
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