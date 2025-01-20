Дома юного танкиста по примеру Казани хотят открыть по всей России

Филиалы Дома юного танкиста, работающего в Казани с 2023 года, предполагается создать в этом году в других городах страны. Об этом сообщили участники заседания общественного совета Союза танкистов России, состоявшегося в столице РТ, пишет газета «Республика Татарстан».

Такое решение принято в условиях продолжения специальной военной операции в целях усиления военно-патриотического воспитания молодежи и школьников.

Дом юного танкиста, открывшийся в октябре 2023 года, представляет собой совместный проект «Юнармии» и Союза танкистов России. По оценке создателей, он оказался достаточно эффективным для подготовки юношей к военной службе.

В Доме юного танкиста преподаватели Казанского высшего танкового командного училища и отставные офицеры-танкисты рассказывают подросткам об устройстве российской бронетехники и подвигах полководцев России.

На заседании общественного совета президент Союза танкистов России генерал-лейтенант юстиции Джаудат Саляхов отметил, что в спецоперации принимают участие более 20 тыс. татарстанцев. Одиннадцать военнослужащих из Татарстана стали Героями России, причем семь из них — танкисты, выпускники Казанского танкового училища.