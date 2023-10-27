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«Мы ждали этого двенадцать лет»: В Казани открылся Дом юного танкиста
Сегодня в Казани торжественно открыли Дом юного танкиста. Это совместный проект «Юнармии» и Союза танкистов России. Такой центр в России появился впервые, он расположился рядом с Казанским высшим танковым командным Краснознаменным училищем.
Гостями мероприятия стали председатель регионального военно-патриотического движения «Юнармия», генерал-майор запаса Александр Бородин, член правления Союза танкистов России, подполковник запаса Артур Даудов, руководитель исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров.
«Хорошее помещение для того, чтобы наши юнармейцы занимались, тем более рядом с нашим танковым училищем. Были созданы штабы в районах, но это совсем другое. Такие центры нужно создавать в городе. Это только начало, спасибо нашему мэру Ильсуру Метшину, помощнику мэра Денису Калинкину и Рустему Гафарову», – отметил в своей приветственной речи Александр Бородин.
В Доме юного танкиста юнармейцев будет готовить к поступлению в военные учебные заведения, в том числе в Казанское танковое училище. Здесь будут заниматься подготовкой и развитием ребят по разным направлениям, в том числе и проводить уроки по патриотическому воспитанию.
«На протяжении всех этих лет мы хотели получить какое-то помещение и вот год назад это оно было выделено руководителю Исполнительного Комитета Рустему Гафарову, капитально отремонтировано и сейчас планируем заниматься подготовкой подрастающего поколения. Мы надеемся на дальнейшую поддержку», – поделился вице-президент Союза танкистов России Раис Каюмов.
После приветственных слов гостям презентовали открытый урок, его провел член правления Союза танкистов России Артур Дауров. Он рассказал, как будут проходить занятия и чему будут учить юных танкистов по 144-часовой системе.
«Для нашей молодежи очень показательными будут уроки военно-патриотического воспитания, на них ребята смогут познакомиться с примерами мужества, защиты и сплоченности», – отметила руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Наталья Панфилова.
Гости мероприятия отметили обустроенность нового здания и выразили слова благодарности Александру Бородину.
«У вас, ребята, есть такие возможности, вы можете идти не только по военному пути, но и развиваться в разных направлениях. Дерзайте, защищайте Родину, относитесь ко всему как к своему!» – выступила председатель комитета детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина.
Юноармейцы рассказали, что до этого момента их занятия проходили в школьных спортзалах и были не систематическими из-за отсутствия отдельного помещения.
«Я очень рад, что сделал правильный выбор и пошел в кадетский класс, а не в обычный. Раньше у нас занятия проходили на базе нашей школы в спортивном зале и сейчас мы очень рады, что у нас будет отдельное место», – рассказал юнармеец Никита Амоторкин.
«Я учусь с пятого класса и нас обучают не только военной, огневой и строевой подготовкам. Мы играем на барабанах, ложках и поем в хоре. Очень радостно, что сейчас у нас есть помещение, и мы можем спокойно заниматься и готовиться к экзаменам», – поделился ученик лицея №78 Расим Абдулхаков.
После презентации открытого урока гостей пригласили в Казанское ьнковое училище и показали им музей, бассейн и классы, где будут проходить практические занятия с юными танкистами.
Материал подготовлен Альбиной Шафеевой
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