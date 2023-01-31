Дома трех районов Казани более чем на сутки остались без воды

В Казани увеличилось количество домов и соцучреждений, которые остались без воды более чем на сутки. Водоснабжение прекращено в зданиях Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов.

Так, со вчерашнего вечера до 09.00 1 февраля без воды остаются дома Московского и Ново-Савиновского районов, расположенные по улицам:

пр.Ямашева,нечетные номера домов от №9 по №27 (ориентировочно вода будет по 3 этаж); четные номера домов от №46/33 по №122 (ориентировочно вода будет по 6 этаж);

Короленко, четные номера домов №24, 24 корп.1,2; 26, 26а, нечетные от №11 по №25 (ориентировочно вода будет по 3 этаж);

Бондаренко, нечетные номера домов от №5 по №29а (ориентировочно вода будет по 3 этаж);

Мусина, четные номера домов от №30 по №80, нечетные от д.№33 по д.№63 (ориентировочно вода будет по 6 этаж);

Чуйкова, четные номера домов от №12 по №66а, нечетные от №25 по №93/1 (ориентировочно вода будет по 6 этаж);

Амирхана, четные номера домов от №2 по д.№62 корп.9, нечетные от №25 по №111 корп.1 (ориентировочно вода будет по 6 этаж);

Адоратского, четные номера домов от №6 по д.№78, нечетные от №15 по №65е (ориентировочно вода будет по 6 этаж);

Гаврилова, Академика Лаврентьева, (ориентировочно вода будет по 6 этаж). Список домов опубликовала администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Кроме того, также до 1 февраля остаются без воды дома Кировского района, подробнее – по ссылке.

Напомним, прекращение подачи воды связано с проведением работ по подключению водопроводов. Жители могут набрать воду в автоцистернах, которые будут размещаться согласно поступающим заявкам. Оставить их можно по телефону: +7(843)231-62-60.