В Кировском районе Казани часть домов более чем на сутки останутся без воды

В домах и соцучреждениях Кировского района Казани на время отключат водоснабжение. Это связано с подключением к сетям жилого дома и многоуровневого паркинга по ул.Проточная, сообщил МУП «Водоканал».

C 23.00 30 января до 09.00 1 февраля воды не будет по адресам: ул.Проточная, 6, 6а, 8, 8а, 8б/1, 8г, 10 корп.1, 10 корп.100, Красносельская, – 51 корп.4.

Также будет понижено давление воды в некоторых домах Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов, с полным списком можно ознакомиться здесь.

Жители смогут набрать воду в автоцистернах, которые будут размещаться согласно поступающим заявкам. Оставить их можно по телефону: +7(843)231-62-60