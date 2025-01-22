Дом в Казани обойдется в среднем на 14% дешевле вторичной «трешки»

В российских городах-миллионниках собственный дом в городской черте в среднем стоит на четверть дороже, чем трехкомнатная квартира на вторичном рынке. Однако в Казани ситуация иная, здесь купить собственный дом можно за 12,9 млн рублей в то время, как вторичная «трешка» будет стоить на 14% дороже – 14,8 млн. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты «Циан. Аналитики».

Схожая ситуация сложилась в Екатеринбурге, где готовый дом можно купить за 9,5 млн рублей, а трехкомнатную квартиру – за 10,3 млн рублей. Наибольший разрыв зафиксирован в Уфе, где самые дешевые дома среди городов-миллионников. «Трешка» в столице Башкортостана обойдется в среднем в 9,3 млн рублей, а собственный дом – в 6,8 млн рублей.

«Если хочется жить в собственном доме, но денег на готовый вариант сейчас не хватает, можно рассмотреть приобретение земельного участка – в среднем по миллионникам он стоит в 4 раза дешевле дома», – считают эксперты.

Так, например, приобрести участок в Казани в среднем можно за 6 млн рублей. Это почти в 2,2 раза меньше, чем стоимость уже готового дома.