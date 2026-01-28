Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

Рустам Минниханов провел заседание Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. В повестке – 16 объектов, в том числе проекты четырех гостиниц в Казани, лестница между улицами Гоголя и Подлужной, а также «образцовый» жилой дом с мезонином в Свияжске.





Рустам Минниханов: «Хочу выразить благодарность нашей комиссии – вот уже десять лет мы вместе работаем. Официально ее деятельность была утверждена постановлением 15 января 2016 года»

Фото: rais.tatarstan.ru

Юбилейный год работы комиссии

В приветственном слове на заседании, которое прошло сегодня в Доме Правительства РТ Раиса РТ Рустам Минниханов поблагодарил членов комиссии за многолетнюю работу.

За это время комиссия провела двадцать заседаний и рассмотрела 322 объекта. В целом, начиная с 2011 года, всего было проработано 517 объектов. Основными вопросами становились утверждение границ и предмета охраны исторических поселений, а также требования к градостроительным регламентам.

«Эти вопросы требуют доработки», – заметил руководитель республики.

Проекты в столице республики представила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина Фото: rais.tatarstan.ru

В центре Казани появятся четыре новые гостиницы

Внимание комиссии было сосредоточено на объектах в Казани, а также в Бугульме, Буинске, Чистополе, Елабуге, Свияжске и Болгаре.

Проекты в столице республики представила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

«Мы сегодня посмотрим шестнадцать объектов. Начнем с первого – гостиницы по улице Большая Красная», – начала доклад Тухватуллина.

Объект находится по адресу: Саначинский переулок, 57/3. Это бывший дом-мастерская художника Рифката Мухамедовича Вахитова. Фасад дома выполнен из керамической мозаичной плитки и со временем стал узнаваемым художественным акцентом этой части города.

Фото: предоставлено Олесей Балтусовой

Помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова рассказала «Татар-информу», что мозаика при создании гостиницы не утратится, а получит новую жизнь.

«Проект (гостиница – прим. Т-и) в переулке Саначина представлен с реконструкцией (переносом) стены с мозаикой, теперь весь вопрос в техническом решении этой идеи», – прокомментировала Балтусова.

Помимо этого, главный архитектор Казани представила новые проекты гостиниц на улицах Нариманова, Зайни Султана и Курашова. В планах также строительство жилых домов на улицах Нура Баяна, Димитрова, Адмиралтейская, Мазита Гафури, Тукая и Толстого.

В ближайшие годы в Казани планируют построить лестницу, которая свяжет улицы Ульянова-Ленина и Тихомирнова Фото: google.com/maps

Лестница соединит два важных пешеходных маршрута Казани

Участникам показали и другие проекты: парковка возле жилого комплекса на улице Карла Маркса, реконструкцию помещения под кафе во дворе на улице Баумана и торговый объект на улице Первого Мая.

Отдельно обсудили исторические здания – в частности, планы по воссозданию и реконструкции флигелей Дома Пискунова (1841 года) на улице Рахматуллина.

Также были представлены проекты благоустройства спуска от парка имени Горького до улицы Подлужная и создание лестницы, которая соединит два важных пешеходных маршрута – улицы Гоголя и Подлужную – таким образом появится еще один выход на набережную Казанки.

«Отмечу представленные проекты по пешеходным связям, их ощутимо не хватает. Лестница по Ульянова-Ленина тоже войдет в список проектируемых в ближайшее время», – написала она в своем телеграм-канале.

Напомним, в ближайшие годы в Казани планируют построить лестницу, которая свяжет улицы Ульянова-Ленина и Тихомирнова. Над проектом работает инициативная группа казанских краеведов во главе с Балтусовой.

Фото: предоставлено Дамиром Шакировым

В Свияжске построят дом с мезонином

Предметом рассмотрения стал и индивидуальный жилой дом с мезонином, который хотят построить на набережной в Свияжске. Проект здания на комиссии представил главный архитектор Зеленодольска Дамир Шакиров.

Это проект по созданию так называемых «образцовых» домов, чтобы вернуть исторический вид жилой застройке Свияжска. Раньше вдоль склона к реке Свияге стояли одноэтажные деревянные домики рыбаков.

Основой проекта выбран тип 1 – одноэтажный дом с мезонином площадью 145 кв. м. В качестве образца взяли дом Мельдеевых-Бровкиных на улице Московской в Свияжске – один из самых характерных жилых домов с мезонином. Такие постройки были распространены в городах Поволжья, Центральной России, Урала и Сибири и во многом формировали облик старых центров.

Фото: предоставлено Дамиром Шакировым

Архитектура выполнена в классическом стиле. Декор – сдержанный: простые наличники, карнизы и аккуратные пропорции окон и крыши без лишних деталей. Приступить к возведению дома планируется после уточнения и согласования фасадных решений.

«Собственник готов выходить на стройку, есть небольшие штрихи, которые нужно дотянуть и можно строить», – поделился с «Татар-информом» Дамир Шакиров, добавив, что это будет «стройка с нуля».

Все представленные проекты были одобрены. Рустам Минниханов обратил внимание, что все они должны обеспечивать сохранность объектов культурного наследия и ценных объектов среды, не нарушая сложившийся облик территорий.

Границы исторических поселений Буинска и Бугульмы утвердили после многолетней научной работы

В завершение заседания участникам комиссии представили проекты границ территории, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам исторических поселений регионального значения городов Буинск и Бугульма.

Как прокомментировал «Татар-информу» советник главы Бугульминского района Артем Цокур, работа над проектом границ исторического поселения Бугульмы стала результатом масштабного и продолжительного научного исследования.

«Это большая проделанная работа, в первую очередь по выявлению самих границ исторического поселения. Они обосновывались по старым картам, архивным материалам, объектам и историческим сведениям, которые удалось найти. По сути, это три тома серьезных исследований», – отметил он.

По словам Артема Цокура, работа началась еще в 2018 году, а в 2025 году проект был актуализирован и в результате границы исторического поселения города Бугульмы были официально утверждены.

«Теперь город в границах исторического поселения будет развиваться в рамках 12 режимов, предусмотренных проектом. Четко регламентируются цветовые решения, фасады, любые изменения облика в границах исторического поселения – все это направлено на сохранение и улучшение того исторического вида, который мы имеем сегодня», – подчеркнул советник главы района.

Границы исторической Бугульмы сформировали на основе архивов и градостроительного анализа

Как сообщила на заседании руководитель архитектурно-реставрационной мастерской «Проектное бюро «ГрандВилль» Ольга Рыжко, в ходе работы специалисты провели масштабные историко-архивные исследования, включая поиск материалов в федеральных архивах, натурное обследование всей территории города и анализ планировочной структуры Бугульмы разных исторических периодов.

«Это позволило обосновать границы исторического поселения, определить ценные территории, панорамы и градоформирующие объекты, в том числе кварталы советского периода середины XX века, сыгравшие важную роль в формировании облика города», – отметила Рыжко.

В предмет охраны вошли 39 исторически ценных градоформирующих объектов, историческая улично-дорожная сеть, площади, зеленые насаждения, ландшафт и ключевые видовые раскрытия.

Для развития города в границах исторического поселения предложено 12 типов регламентных участков с четкими требованиями к застройке, высотности и использованию территорий. Эти меры, подчеркнула Ольга Рыжко, направлены на сохранение исторической среды Бугульмы и ее дальнейшее развитие без утраты сложившегося облика.