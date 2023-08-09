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Новая пешеходная зона появится в Казани напротив Старообрядческой церкви
В центре города сделают новую пешеходную зону. Она появится на спуске с улицы Ульянова-Ленина на улицу Тихомирнова, на холме напротив Старообрядческой церкви.
Новое общественное пространство будет представлять из себя лестницу с промежуточными смотровыми площадками. На одной из них выставят обломки исторических надгробных плит, ранее найденных на этом месте. По словам представителя пресс-службы Госкомитета РТ по охране культурного наследия, будут предусмотрены археологические спасательные полевые работы с целью обнаружения, извлечения и дальнейшего музеефицирования каменных плит.
Вокруг сквера установят скамейки, урны и посадят кустарники с газоном, а также появятся стенды, посвященные истории улицы Первая Гора (Ульянова-Ленина). Общая площадь застройки составит более 600 квадратных метров.
С XVI в. здесь формировалась Кирпичная слобода – к югу от Богоявленской слободы – в районе улиц Бутлерова и Свердлова (Петербургской), в конце XVII века появился первый кирпичный завод в Казани. С этого времени в Казани начало развиваться кирпичное строительство. Улица же Георгиевская долгое время носила также топоним «Кирпичная». В последующем – «Армянская» – здесь расположилась Армянская слобода с Георгиевской церковью в роли религиозной доминанты.
Инициатором проекта выступила Олеся Балтусова – помощник Раиса РТ, а идею одобрил Рустам Минниханов. Сроки и стоимость работ пока неизвестны.
«Шесть лет мы ждали этих расчетов и проектов. Собирались со старообрядцами, дорожниками, комитетом благоустройства. За эти годы были и высокие совещания, мы докладывали о необходимости разработки пешеходной лестницы, которая бы воссоздавала историю Первой горы, соединяла улицу прежним путем с нижней частью холма. И вот наконец-то техническое задание оформлено, проект составлен», — уточнила Балтусова.
По итогу здесь планируют создать комфортный спуск, который смог бы плавно связать две улицы и стать частью нового прогулочного маршрута.
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