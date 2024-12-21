Дом по ул.Цеткин в Казани восстановят после удара БПЛА, жильцы эвакуированы

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Дом по улице Цеткин в Казани, пострадавший сегодня при ударе беспилотника, будет восстанавливаться. Жильцы эвакуированы, стало известно на оперативном совещании с мэром Казани Ильсуром Метшиным.

Как сообщили в пресс-службе исполкома, части жильцов при необходимости предоставили средства для размещения.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Дом будет обследован, а затем коммунальные службы приступят к его восстановлению.

Ранее Метшин также посетил казанский ЖК «Манхэттен». В нем переселять жильцов не потребовалось.