news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 21 декабря 2024 11:32

Дом по ул.Цеткин в Казани восстановят после удара БПЛА, жильцы эвакуированы

Скопировать ссылку
Дом по ул.Цеткин в Казани восстановят после удара БПЛА, жильцы эвакуированы
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Дом по улице Цеткин в Казани, пострадавший сегодня при ударе беспилотника, будет восстанавливаться. Жильцы эвакуированы, стало известно на оперативном совещании с мэром Казани Ильсуром Метшиным.

Как сообщили в пресс-службе исполкома, части жильцов при необходимости предоставили средства для размещения.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Дом будет обследован, а затем коммунальные службы приступят к его восстановлению.

Ранее Метшин также посетил казанский ЖК «Манхэттен». В нем переселять жильцов не потребовалось.

Фоторепортаж: Рамиль Гали
#атака БПЛА
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100