Дом дружбы народов «Родник» в Челнах находится в высокой степени готовности

Дом дружбы народов «Родник» в Набережных Челнах находится в высокой степени готовности, открытие обновленного объекта запланировано на начало сентября. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Наиль Магдеев.

«В Дом дружбы народов „Родник“ строители вносят последние штрихи, чтобы в сентябре запустить его в обновленном виде. Объект получился светлый, чистый. Это хороший подарок национальным общинам в Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов», — отметил глава Автограда.

Кроме того, мэр сообщил, что в листе ожидания находятся концертный зал Сары Садыковой и ДК «КАМАЗ». «Мы будем настойчивы в своём желании отремонтировать и эти объекты», — подчеркнул он.

В конце лета в здании завершится капитальный ремонт. Сейчас здесь размещаются 22 общины, есть 11 воскресных школ. Как отметила директор Ландыш Ишалина, одна из самых многочисленных — лезгинская, туда активно на занятия приходят дети.

2022 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным в России Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что здание нового театра «Мастеровые» в Набережных Челнах на проспекте Чулман сдадут в эксплуатацию в конце августа, а первая премьера запланирована на 10 сентября.