Дом дружбы народов «Родник» в Челнах капитально отремонтируют за 103,5 млн рублей

В Доме дружбы народов «Родник» в Набережных Челнах состоится капитальный ремонт. За 103,5 млн рублей будут выполнены строительно-монтажные и прочие работы, в том числе установлено и смонтировано оборудование. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит отремонтировать кровлю и фасад, заменить инженерные системы, а также перила, окна, витражи и двери, провести отделочные работы, наладить архитектурную подсветку здания, установить сигнализацию и камеры наружного наблюдения. Прилегающая к зданию территория нуждается в благоустройстве и озеленении.

Заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан. Прием заявок стартовал 15 ноября, работы должны быть завершены до 1 февраля 2022 года. Подготовка к капремонту в Доме дружбы народов началась 15 октября.

Дом дружбы народов «Родник» работает с 2000 года. В нем располагаются все имеющиеся в городе национальные объединения. Каждое из них имеет собственную комнату, оформленную в национальном стиле. Кроме того, в Доме есть зрительный зал на 220 мест, чайхана и залы торжеств на 50 и 70 мест.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что театр кукол «Экият» капитально отремонтируют за 150,4 млн рублей.