Дом №43 по ул.Тунакова в Казани решили не сносить, а капитально отремонтировать

Дом № 43 по ул. Тунакова в Казани решили не признавать аварийным, а провести в нем капремонт. Постановление опубликовано в новом выпуске электронного сборника документов и правовых актов, который размещен на сайте мэрии.

«Рассмотрев заявление собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирного дома № 43 по ул.Тунакова, в соответствии с заключением городской межведомственной комиссии <...>, постановляю признать многоквартирный дом <...> неаварийным и не подлежащим сносу в соответствии с техническим заключением ООО „ЭМОКО“ № 66-23», — сказано в документе.

Учитывая ограниченно работоспособное состояние конструктивных элементов, администрации Кировского и Московского районов поручили включить объект в Краткосрочную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2026-2028 годы.

До этого времени властям нужно будет мониторить техническое состояние конструктивных элементов и обеспечить безопасность граждан в местах общего пользования указанного дома, ограничив их доступ в опасную зону.