Врачи Татарстана и Минздрава РФ спасли беременную женщину, перенесшую инфаркт

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Татарстанские врачи вместе со специалистами Министерства здравоохранения РФ спасли женщину с острой сердечной недостаточностью. Пациентка была на 32-й неделе беременности, рассказали в пресс-службе росздрава Набережных Челнов и Республиканской клинической больницы.

Женщина поступила в Больницу скорой медицинской помощи Челнов в тяжелом состоянии: она с трудом дышала, испытывала боль и жжение в груди. Рентгенхирурги выявили расслоение коронарной артерии, питающей сердце. Разрыв стенок сосуда привел к сужению артерии и нарушению кровотока. Подключив сердце к аппарату искусственного кровообращения, врачи дважды провели стентирование – это позволило на время стабилизировать состояние пациентки.

К сожалению, состояние молодой мамы продолжало ухудшаться. Врачи оказались в крайне сложной ситуации: любые хирургические вмешательства на артерии могли спровоцировать остановку сердца. Беременность женщины не позволяла использовать весь арсенал доступных медицинских методов. Врачи приняли решение провести экстренное кесарево сечение, при этом не отключая пациентку от искусственного кровотока. Риск массивного кровотечения был крайне высок.

Главные внештатные специалисты Татарстана по различным профилям прибыли в БСМП для участия в сложной операции. В ней принимали участие медики РКБ.

«В Набережные Челны выезжали пятеро врачей РКБ. Рентгенхирурги поставили микро-катетеры для эмболизации маточных артерий, чтобы сразу после кесарева сечения не допустить обширного кровотечения – оно было бы смертельным. Затем акушеры-гинекологи провели кесарево сечение», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе РКБ.

На свет появилась девочка весом 1702 грамма. После обследования новорожденную передали в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана.

Фото: Горздрав Набережных Челнов

Состояние пациентки ухудшалось. Спецбортом ИЛ-76 МЧС России ее доставили в Москву, в Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов для пересадки сердца. Пациентку сопровождали ведущие специалисты Минздрава РФ: главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Владимир Климов вместе с заместителем директора по анестезиологии-реаниматологии Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии Михаилом Кецкало.

Женщине пересадили донорское сердце. Сейчас она ждет встречи с ребенком, за жизнь которого боролись врачи ДРКБ.