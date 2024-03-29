Должники сделок исламского банкинга будут переводить деньги на благотворительность

С точки зрения Ислама, любые штрафы под запретом, поэтому для должников в сделках, где был использован исламский банкинг, вместо штрафов будут переводить деньги в один из благотворительных фондов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил руководитель подразделения по партнерским финансам при Минэкономики РТ Руслан Халиуллин.

«Клиенты отправляют эти средства на благотворительность. То есть их получает не тот, кто выдал человеку лизинг, а выбирается фонд, куда и будут платить», — пояснил он.

При этом это должен быть абсолютно не связанный с клиентом или банком фонд. Он призван выступить третьей стороной в сделке.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2024 году через исламский банкинг заключили сделок более чем на 1 млрд рублей.