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Должники сделок исламского банкинга будут переводить деньги на благотворительность
С точки зрения Ислама, любые штрафы под запретом, поэтому для должников в сделках, где был использован исламский банкинг, вместо штрафов будут переводить деньги в один из благотворительных фондов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил руководитель подразделения по партнерским финансам при Минэкономики РТ Руслан Халиуллин.
«Клиенты отправляют эти средства на благотворительность. То есть их получает не тот, кто выдал человеку лизинг, а выбирается фонд, куда и будут платить», — пояснил он.
При этом это должен быть абсолютно не связанный с клиентом или банком фонд. Он призван выступить третьей стороной в сделке.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2024 году через исламский банкинг заключили сделок более чем на 1 млрд рублей.
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