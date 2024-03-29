В 2024 году через исламский банкинг заключили сделок более чем на 1 млрд рублей

За три месяца 2024 года через исламский банкинг было заключено 315 сделок на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил руководитель подразделения по партнерским финансам при Минэкономики РТ Руслан Халиуллин.

«За эти три месяца мы видим двухкратное увеличение по количеству сделок. Если за аналогичный период прошлого года их было порядка 150, то сейчас свыше трехсот на общую сумму более 1 млрд рублей. Самые частые направления — это ипотека и финансирование», — сообщил спикер.

Он напомнил, что Татарстан вошел в число четырех регионов, где проводится эксперимент по партнерским финансам. Каждый финансовый продукт исламского банкинга проходит двухступенчатую экспертизу Духовного управления мусульман РТ.

«В августе прошлого года принят закон о партнёрских финансах. Двухгодичный эксперимент проходит в Чечне, Татарстане, Башкортостане и Дагестан. Мы активно включились в работу. Совместно с банками, вузами, духовенством и экспертами составили детальный план мероприятий по шести ключевым направлениям», — добавил заместитель министра экономики РТ Роман Амирханов.

Среди этих направлений повышение финансовой грамотности населения, подготовка специалистов, мониторинг реализации эксперимента и выработка предложений по совершенствованию механизма, развитие рынка, содействие привлечению инвестиций и расширение международного сотрудничества.

На сегодняшний день в реестре исламского банкинга зарегистрированы 13 организаций, 10 из которых работают в Татарстане. Ещё пять компаний республики подали заявки.

«Отрадно и символично, что мы говорим на эту тему в священные дни месяца Рамадан. Шариатский контроль состоит из двух основных этапов: сертификация и шариатский комплаенс. Мы проверяем финансовые продукты на соответствие нормам ислама», — пояснил член Совета улемов ДУМ РТ Булат Мубараков.