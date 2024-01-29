Доля стран БРИКС в мировой экономике по итогам 2023 года обогнала G7

После присоединения новых членов доля стран БРИКС по итогам прошлого года выросла с 31% до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности и превысила удельный вес G7. Об этом передает РИА Новости.

«С присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31% до 35%, если смотреть по итогам 2023 года по паритету покупательной способности, — рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. — И эти цифры чуть выше, чем доля стран „Большой семерки“. Так что роль БРИКС в мире значима».

Председательство России в БРИКС началось с 1 января 2024 года с присоединения новых членов к объединению: по итогам саммита 2023-го принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. В итоге состав расширится до 10 государств с населением почти 3,6 млрд человек — почти половина от общемирового. На эти страны приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

На встрече в Йоханнесбурге Президент Владимир Путин озвучил приоритеты председательства нашей страны в БРИКС. Напомним, в Казани в октябре пройдет саммит стран, входящих в объединение.