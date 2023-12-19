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Доля современного вооружения в ядерных силах России в 2023 году достигла 95%
Уровень современного вооружения в Cтратегических ядерных силах РФ в 2023 году доведен до 95%, а морские компоненты – до 100%. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил Президент Владимир Путин.
«В текущем году благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, четкой работе оборонных предприятий, уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах в целом доведен до 95%, а морской компоненты – практически до 100%», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что до конца этого года на боевое дежурство в PBCH будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард». Кроме того, были приняты на вооружение 4 подлодки, в том числе многоцелевая атомная подлодка «Красноярск» и «Император Александр III», оснащенный баллистическими ракетами «Булава».
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