Доля современного вооружения в ядерных силах России в 2023 году достигла 95%

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Уровень современного вооружения в Cтратегических ядерных силах РФ в 2023 году доведен до 95%, а морские компоненты – до 100%. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил Президент Владимир Путин.

«В текущем году благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, четкой работе оборонных предприятий, уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах в целом доведен до 95%, а морской компоненты – практически до 100%», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что до конца этого года на боевое дежурство в PBCH будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард». Кроме того, были приняты на вооружение 4 подлодки, в том числе многоцелевая атомная подлодка «Красноярск» и «Император Александр III», оснащенный баллистическими ракетами «Булава».