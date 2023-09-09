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Доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем превысила 80%
Дедолларизация экономических связей России и КНР фактически уже состоялась. Об этом РИА Новости сказал директор первого департамента Азии МИД Георгий Зиновьев.
«Доля национальных валют в российско-китайских расчетах растет крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время — уже свыше 80%», — привел пример собеседник агентства.
По словам Зиновьева, торги парой рубль/юань на Мосбирже давно превысили по количеству торги долларом США. Экономические операторы России и Китая «массово уходят от "токсичных" валют западных стран» и предпочитают проводить операции в рублях и юанях – это более надежно и безопасно для них.
Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что расчеты в национальных валютах способствуют укреплению курса рубля.
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