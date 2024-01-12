Доля переработки мусора во вторсырье на новых комплексах в РТ достигнет 20%

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Доля переработки отходов во вторичное сырье на новых комплексах по переработке мусора в Татарстане сможет достичь 20%. Об этом «Татар-информу» сообщили в Минстрое республики.

«В части вторичных материальных ресурсов 10-20%, в зависимости от ликвидности сырья», – сообщили в региональном ведомстве на вопрос, какой процент вторсырья в процентном соотношении должен быть отобран на новых комплексах по переработке ТКО.

Ранее стало известно, что в четырех районах Татарстана возведут новые комплексы переработки отходов. Речь идет о Верхнеуслонском, Лениногорском, Тукаевском и Пестречинском районах. Кроме того, в Зеленодольском районе будет построена мусоросортировочная станция рядом с поселком Осиново.