В мэрии Казани назвали причину, по которой автомобилисты перестают использовать паркоматы

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До 69% выросла доля транзакций через мобильные приложения по оплате парковок в татарстанской столице – этот показатель продолжает увеличиваться. По этой причине количество владельцев авто, которые пользуются паркоматами, становится все меньше. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

«Оплатой через паркомат пользуется лишь 2% автомобилистов, тогда как в начале реализации проекта таким способом пользовались 23% автовладельцев. Количество оплат через мобильное приложение растет и составляет на текущий момент 69%, через смс-сообщение — 29%», — доложил спикер.

За первые шесть месяцев этого года на порталах «Казанский паркинг» и «Горпарковки» зарегистрировались 38 тыс. новых пользователей. Всего на этих ресурсах зарегистрированы более 325 тыс. пользователей, а тех автомобилистов, кто хотя бы раз воспользовались муниципальными парковками, — более 639 тысяч.

До конца 2023 года планируется выполнить обновление программного обеспечения «Казанский паркинг» для ускорения работы мобильного приложения и повышения его удобства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани снизят тарифы за платные парковки на невостребованных улицах.