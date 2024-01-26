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Доля КАМАЗа на российском рынке электробусов выросла до 96%
По итогам 2023 года доля КАМАЗа на российском рынке достигла 96% среди электробусов большого класса и 33% среди автобусов (без учета туристических). Об этом стало известно при подведении итогов работы за предыдущий год, сообщается в телеграм-канале ПАО.
Кроме того, несмотря на ограничения и вызовы нового времени, за год автогигант на четверть нарастил продажи относительно 2022-го и расширил продуктовую линейку пассажирской техники.
За 2023 год предприятие реализовало более 1450 автобусов «НЕФАЗ» и 477 электробусов «КАМАЗ». Только по одному контракту с «Мосгортрансом», заключенному в марте, в течение двух лет автогигант поставит в Москву 1 тысячу электробусов. 380 из них были переданы уже в прошлом году.
По данным федерального Минпромторга, КАМАЗ также стал лидером в России по объему проданных грузовиков – на предприятие из Татарстана пришелся каждый пятый, проданный в стране в 2023 году.
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