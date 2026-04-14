«Дольщиков убеждали, что все построят»: до суда дошло дело фирмы «Таунхаусы и дома»

В суде Казани стартовал процесс по делу «жульнической операции» – так дело обманутых вкладчиков фирм «Таунхаусы и дома» и «Бастион-Строй» в Татарстане на прямой линии назвал Президент Владимир Путин. На скамье подсудимых семеро: организаторы схемы, учредители и бывшая сотрудница банка. Как обманывали татарстанцев, выяснял «Татар-информ».





«Они изначально не планировали что-либо строить – создавали видимость работы»

В Казани стартовал суд над организаторами фирмы «Таунхаусы и дома» по делу о мошенничестве с индивидуальным строительством на 260 млн рублей. На скамье подсудимых семеро: Артур Валиуллин, Ренат Гиматдинов, Венера Гарифуллина, Нелли Желованова, Ильнур Замалетдинов, Радик Утомбаев и Екатерина Утомбаева. Всем им вменяют десятки случаев мошенничества в особо крупном размере.

Сегодня на процессе подсудимые условно поделились на две группы: мужчины находились в «аквариуме», куда их доставили из СИЗО, женщины сидели в зале среди адвокатов и пострадавших, так как им избрана более мягкая мера пресечения.

Артур Валиуллин был учредителем фирмы «Таунхаусы и дома», Радик Утомбаев возглавлял компанию «Бастион-Строй», директором «Таунхаусы и дома» сначала была Екатерина Утомбаева, после нее на эту должность пришла Нелли Желованова. Венера Гарифуллина работала в группе, будучи сотрудницей банка. Ренат Гиматдинов был кредитным брокером компании, а Ильнур Замалетдинов – бригадиром.

О том, как работала схема по обману дольщиков, в суде рассказала помощник прокурора Советского района Казани Лилия Суркова. По ее словам, фирма изначально не планировала что-либо строить и лишь создавала видимость работы.

«Подсудимые ради наживы объединились в Казани в организованную группу. В период с 1 декабря 2022 года по 1 апреля 2024 года Валиуллин пригласил в свою схему Желованову, Утомбаеву. Утомбаева – Замалетдинова и Гиматдинова. Они приняли его условия и согласились. Они искали граждан, которые хотели построить жилые дома в Татарстане, и обманом заключали с ними договоры подряда. Их деньги похитили и распорядились ими по собственному усмотрению», – рассказала она.

«Жертв заманивали через агрессивную рекламу»

С клиентами проблем не было – реклама фирм «Таунхаусы и дома» и «Бастион-Строй» была повсюду.

«Для привлечения большого количества клиентов они использовали обширную ложную рекламу через СМИ, интернет и наружные баннеры. Реклама гласила, что они надежные застройщики. Также работа фирм рекламировалась через крупный сайт для размещения объявлений. В задачи Валиуллина входило общее руководство, координация деятельности группы, разработка способа совершения преступления, также он распределял функции между участниками группы. Валиуллин требовал от своих сотрудников заключения максимального количества договоров подряда для получения денег», – дополнила Лилия Суркова.

По версии следствия, он также занимался легализацией набранного капитала. Нелли Желованова отвечала за размещение рекламы, заключение договоров и поиск клиентов. Функции Екатерины Утомбаевой были приблизительно такими же.

«Радик Утомбаев следил за наемными рабочими и создавал видимость работы. Замалетдинов также создавал видимость строительства путем проведения локальных монтажных работ. Ренат Гиматдинов изготавливал договоры строительного подряда для подачи в банк и сопровождал граждан, желавших заключить договор, он работал совместно с Венерой Гарифуллиной, которая на тот момент была менеджером банка», – добавила она.

Псевдостроители домов были на связи со своими жертвами постоянно, убеждали их в благонадежности фирм. В некоторых случаях костяк группы приглашал на работу новых людей, которые ничего не знали о мошеннической схеме.

«Семья заплатила миллионы, а работы фирма провела на 200 тысяч»

Вот, например, история семьи Абзаловых, которые на «строительстве» дома при помощи фирмы «Таунхаусы и дома» потеряли без малого 5 миллионов рублей.

«Абзаловы обратились в фирму, после того как увидели объявление о продаже строящихся домов. Реклама убедила их в высоком качестве оказания услуг фирмой ’’Таунхаусы и дома’’. Абзаловы связались с неустановленным представителем фирмы, потом приехали к нему в офис. Там их обманули участники организованной группы и сообщили ложные сведения о том, что у фирмы есть первоклассные рабочие, склады с материалами и строительство их дома пройдет по высшему разряду», – рассказала Лилия Суркова.

Абзаловы заключили договор на строительство дома на Высокой Горе. По нему семья должна была заплатить 5,6 млн рублей. Абзаловы взяли кредит на 8 млн рублей, купили участок земли за 1,8 млн рублей и перевели 4,6 млн рублей на счет Желовановой. Чтобы не допустить обращения Абзаловых в полицию, псевдостроители неоднократно выезжали с ними на место «стройки» дома и делали небольшие работы. Клиентов убеждали, что дом будет построен. Спустя какое-то время фирма просто перестала выходить на связь. К слову, стоимость выполненных работ на участке Абзаловых эксперт оценил в 214 тыс рублей.

Все остальные эпизоды в деле идентичны – меняются лишь фамилии и суммы. Общий ущерб составил около 260 млн рублей.

Артур Валиуллин, Ренат Гиматдинов, Нелли Желованова после оглашения обвинения отказались высказывать свою позицию. Остальные подсудимые в один голос заявили, что вину не признают.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что пострадавшим от мошеннической схемы со строительством индивидуальных жилых домов в Татарстане будет оказана поддержка. Этот вопрос находится на контроле у Раиса республики Рустама Минниханова. Эта история стала достоянием общественности в декабре прошлого года – во время итоговой пресс-конференции Президенту РФ Владимиру Путину был задан вопрос по данной проблеме. Позже глава государства вернулся к нему.

«Мы с вами это обсуждали на прямой линии в декабре. Вы слышали вопрос из Татарстана по поводу обманутых застройщиками дольщиков. Как я и предполагал, это жульническая операция, которая была совершена без учета специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС», – говорил тогда Владимир Путин на совещании с членами правительства.