Дольщики ЖК «Золотая середина» смогут подать заявления на поддержку до 1 сентября

В Казани продлен срок подачи заявлений для дольщиков ЖК «Золотая середина». Теперь направить документы на оказание поддержки можно до 1 сентября, сообщается в Telegram-канале Фонда поддержки дольщиков Татарстана.

Решение коснется пострадавших дольщиков домов №3 и №6. На сегодняшний день к реестру подключились уже 80% из тех, кто приобрел квартиры в доме №6, и 85% — в №3.

«Также внесены изменения в положение о порядке оказания поддержки в части критериев определения пострадавших граждан. К лицам, которые не подпадают под критерии оказания поддержки и не относятся к категории пострадавших граждан, отнесены граждане, признанные несостоятельными (банкротами) в соответствии с нормами Закона о банкротстве», — уточняется в сообщении.

Для включения в реестр нуждающихся в поддержке гражданину следует заполнить заявление, а также предоставить документы, подтверждающие покупку квартиры. Направить документы можно по предварительной записи по адресу: г. Казань, ул. Московская д. 53/6, по почте (420021, г. Казань, а/я 153), по электронной почте reestr@fpdrt.ru. Также запись осуществляется по номеру 8 (843) 500-59-06. Заявления принимаются с 9.30 до 13.00.

Напомним, что по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова для приобретших квартиры, не предусмотренные проектной документацией введенного в эксплуатацию дома №3 ЖК «Золотая середина», возводится компенсационный дом на улице Гареева. Для покупателей квартир в доме №6 такой же дом появится на улице Аграрная.