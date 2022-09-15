Дольщики ранее проблемного дома в ЖК «Мелодия» начали получать ключи от квартир

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В Казани стартовала процедура выдачи ключей дольщикам ранее проблемного дома № 18А по улице Комиссара Габишева. На долгожданные квартиры пришли посмотреть более 20 дольщиков.

«Выдача ключей производится каждый будний день с 8:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00), а также ключи можно будет получить в субботу 24 сентября», — сообщает пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ.

Чтобы принять объект долевого строительства, нужно подписать передаточный акт.

Напомним, строительство дома в ЖК «Мелодия» в Казани началось в 2016 году. Несмотря на то, что объект должен был быть сдан в IV квартале 2017 года, застройщик ООО «ПИК+» неоднократно переносил сроки. Возобновились работы в феврале этого года, подрядчиком выбрали компанию «Бриз». В конце августа инспекция государственного строительного надзора республики выдала ЗОС.