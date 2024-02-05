Доллар превысил 90 рублей при открытии торгов на Мосбирже

Доллар торгуется по 91,19 рубля. При этом уже на открытии торгов в 7:00 доллар стоил 91,17. Такие данные следуют из котировок на Мосбирже. При этом еще в пятницу, 3 февраля, американская валюта стоила 90,58 рубля (+0,68% или 61 копейка).

А вот евро, наоборот, ослабло за выходные. Сейчас валюта торгуется по 98,27 рубля, тогда как в минувшую пятницу стоила 98,55 рубля (-28 копеек).

Китайский юань остался практически без изменений. Эта валюта прибавила всего 4 копейки и теперь оценивается в 12,62 рубля за валюту. (2 февраля продавался по 12,58 рубля).