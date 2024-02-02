Доллар и евро подорожали впервые с начала 2024 года

Доллар укрепился по отношению к российской валюте до 90,58 рубля, следует из котировок на Московской бирже. Таких значений «зеленая купюра» достигала последний раз только 9 января (90,66 рубля). Отметим, что 1 февраля торги долларом открылись на уровне 90,19 рубля (+39 копеек за сутки).

Выросло и евро – 98,55 рубля за 1 купюру. Аналогичных значений европейская валюта достигала тоже лишь 9 января (98,26 рубля в 11:00 9.01.24). Напомним, что 1 февраля торги евро открылись на отметке в 97,15 рубля (+40 копеек за сутки).

Юань укрепился за последние 24 часа только на 1 копейку. Сейчас китайская валюта торгуется по 12,58 рубля.