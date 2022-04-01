Доллар может упасть до 30–50 рублей, считает аналитик

В текущих условиях доллар может подешеветь до 30–50 рублей. К такому падению курса могут привести ограничения на приобретение и вывоз валюты, на операции с ней и, кроме того, резкое снижение объемов российского импорта. Об этом со ссылкой на аналитика брокерской компании «Алор Брокер» Алексея Антонова сообщает агентство «Прайм».

«Курс рубля будут определять монетарные власти исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции», — заметил эксперт.

Тем не менее Антонов не стал делать долгосрочные прогнозы по курсу российской валюты, добавив, что в скором времени Центробанк может ослабить принятые меры, в том числе понизить ключевую ставку до 13–15% годовых либо уменьшить комиссию на покупку валюты на бирже. Сейчас, напомним, она держится на уровне 12%.

Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ о поставках природного газа в недружественные страны. Он подчеркнул, что расчеты с ними должны проводиться только в рублях, а отказ от этого принесет государствам соотвествующие последствия.