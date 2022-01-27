Доллар и евро опустились ниже 78 и 87 рублей

Курсы доллара и евро в ходе валютных торгов на Московской бирже опустились ниже 78 и 87 рублей соответственно.

К 18.15 по московскому времени курс доллара составил 77,7475 рубля, тогда как к закрытию предыдущей сессии он равнялся 79,4175. Снижение составило 1,68 рубля.

Еще заметнее, на 2,7 рубля, к этому времени снизился курс евро — до 86,7 рубля по сравнению с 89,4 рубля на момент закрытия предыдущей сессии.

Курсы валют заметно снизились после заявления российского МИД о неприемлемости самой мысли о возможной войне с Украиной.