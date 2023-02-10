«Шикарный подарок»: Минниханов открыл детсад в Альметьевске

Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл в Альметьевске новый детский сад №22 на 110 мест. Образовательное учреждение получило название в честь микрорайона «Алсу», в котором расположено.

«Сегодня мы открываем современный и благоустроенный корпус детского сада „Алсу“ на 110 мест. Это долгожданный момент для малышей и родителей. Поздравляю вас с этим замечательным событием! Мы рады создавать для детей все необходимые условия для развития и воспитания — это наш неизменный приоритет», — сказал руководитель республики.

Сегодня микрорайон «Алсу» активно заселяется молодыми семьями с детьми: численность населения здесь уже достигла 15 тыс. человек. До сегодняшнего дня здесь функционировало два дошкольных учреждения.

Открытие нового детского сада стало еще одним шагом к улучшению качества и доступности дошкольного образования в данном микрорайоне, отметил глава района Тимур Нагуманов.

Он поблагодарил Рустама Минниханова за «шикарный подарок».

«Мы долго об этом мечтали. Наши застройщики пошли по примеру самых передовых решений. Микрорайон Алсу для нас территория, которая требует развития в плане социальной инфраструктуры. Очень много вопросов было от мам и родителей из этого микрорайона. Новую школу „Адымнар“ открыли тут полгода назад. Огромное вам за это спасибо. Дошкольное образование не справлялось с нагрузкой, а теперь 110 детей будут заниматься в шикарных условиях. Поздравляю всех!» — подчеркнул Нагуманов.

В детском саду находятся музыкальный зал с инвентарной комнатой, физкультурный зал, кабинет психологической разгрузки, кабинет татарского и английского языков, медицинский блок, пищеблок, прачечная, на территории учреждения расположены 5 игровых площадок. Планируется организация дополнительных образовательных услуг, направленных на развитие музыкальных, танцевально-ритмических способностей, изучение английского и татарского языков и медицинских услуг.

С 2019 года в Татарстане в рамках национального проекта «Демография», а также республиканских программ построено 88 новых детских садов; создано более 17 тыс. мест, из них 7,5 тыс. для детей до трех лет. В Альметьевском районе за последние 5 лет построено 5 детских садов на 828 мест, из них два за счет нефтяников.

В 2023 году в Татарстане запланировано строительство 11 школ и четырех детских садов. Об этом на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с участием Президента РФ Владимира Путина рассказал накануне Раис РТ Рустам Минниханов.