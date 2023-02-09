Рустам Минниханов: В этом году планируем построить 11 школ и четыре детских сада

За последние десять лет в Татарстане построили 253 детских сада на 40 тыс. мест и 76 школ на 48 тыс. мест. В этом году планируется построить еще 11 школ и четыре детских сада. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с участием Президента РФ Владимира Путина.

«В том числе благодаря федеральной поддержке эти объекты отвечают современным требованиям и оснащены передовым оборудованием. Важно, что при строительстве школ и детских садов мы используем проекты повторного применения. Это позволяет строить качественные объекты и с минимальными расходами», — заявил руководитель республики.

Минниханов также рассказал о еще одном хорошем опыте республики — Университете Талантов, который позволяет выявить одаренную молодежь. Так, например, в республике за прошлый год 237 школьников стали победителями и призерами всероссийских олимпиад. По этому показателю Татарстан занял третье место среди регионов России. «В настоящее время эта практика внедряется уже в пяти регионах нашей страны», — отметил Раис РТ.