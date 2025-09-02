«Старалась быть поддержкой для ребенка и мужа»: боец СВО из Альметьевска вернулся к семье

Житель Альметьевска, двухлетний Витя играет с мамой и папой. Он родился настоящим богатырем: 4 килограмма и 57 сантиметров. Неудивительно – его отец, Алексей Васюткин, ветеран СВО, когда малыш появился на свет, находился на фронте. До этого пара почти не расставалась с юности, расписалась без пышного платья и банкета, а спустя два с половиной года смогла вновь воссоединиться.

«Что будем загружать, давай посмотрим», – смеется Алексей, перебирая вещи дома.

Мобилизовали его 28 октября 2022 года. На боевые позиции бойцы попали на Новый год.

«С 31-го на 1-е нас оставили на позиции, и сказали, что нам нужно пройти 4 км до следующей позиции», – рассказывает Алексей.

Поначалу было страшно, но быстро пришлось учиться справляться с эмоциями. Взаимовыручка среди бойцов спасала жизнь даже в самых сложных ситуациях. Алексей получил тяжелое ранение в глаз.

«Двое суток я еще раненый находился на "передке". Только через двое суток получилось выйти, обстрелы были. Меня выводил товарищ из Читы, спасибо ему. Я перемотанный на один глаз, не вижу ничего почти. Темнота», – вспоминает он.

С тех пор поврежденный глаз не видит. Мужчина долго скрывал это от супруги, но Анна узнала о ранении от боевых товарищей Алексея.

«Братья по службе Алексея начинают мне писать, что мужа ранило. И, якобы, в голову, и все совсем плохо. У меня началась лютая истерика», – рассказывает она.

До СВО в их жизни не было разлук. О дате отправки мужа и о беременности Анны они узнали в один день.

«Я старалась быть сильной поддержкой для ребенка внутри и для мужа. В сумбуре всех этих событий, что мне нужно бегать, собирать посылки, отправлять гуманитарку, я не заметила, что живот вырос и я уже на восьмом месяце», – говорит Анна.

Спустя два с половиной года семья наконец воссоединилась. Сейчас о пережитом напоминают фотографии в альбоме и награды Алексея, среди которых медаль «За храбрость».

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Елены Бауэр.