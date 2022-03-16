Долгострой Менделеевска — Центральный стадион достроят в 2022 году

Долгострой Менделеевска — Центральный стадион на 1 тыс. посадочных мест достроят в 2022 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

«Наконец нашей команде удалось сдвинуть с „мертвой точки“ вопрос завершения строительства Центрального стадиона Менделеевска на 1000 мест. Многие годы долгострой доставлял немало неудобств жителям. И теперь я с уверенностью могу сказать, что при поддержке руководства республики, мы его достроим уже в этом году! Ждем ко Дню города», — сообщил руководитель.

Помимо этого, в летний период на Ушковских островах планируется открыть прокат роликов и велосипедов, организовать конные прогулки. Также на территории лесопосадки появится Тропа здоровья. «Мы пригласим на нее всех, кто желает заниматься скандинавской ходьбой. Особенно наших жителей почетного возраста», — анонсировал руководитель района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске стартовало создание мастер-плана города.