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Строительство
15 марта 2022  11:50
Эльза Кузнецова

В Менделеевске стартовало создание мастер-плана города

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В Менделеевске началось создание мастер-плана города. На аппаратном совещании руководитель Менделеевского района Радмир Беляев назвал эту работу стратегически важной для города и района. 

«Благодаря поддержке АО „Аммоний“ заключен договор с Санкт-Петербургом на 6,8 млн рублей. Работа проводится совместно с институтом территориального планирования „Урбанистика“ города Санкт-Петербурга. Мы договорились в конце апреля провести стратегическую сессию. На первом этапе обсудим с жителями перспективы города. Здесь очень важно вовлекать население», — отметил спикер. 

По словам Беляева, мастер-план — это стратегия развития города, которая позволяет планировать развитие территории, определять потенциальные точки роста и совершенствовать сам облик населенного пункта, делать его комфортным для жителей и гостей, удобным для бизнеса. 

«Такая возможность есть не у всех. Мастер-план есть только в Казани, Москве, приступили к разработке мастер-плана в Набережных Челнах. Мы как малая территория имеем такую замечательную возможность благодаря АО „Аммоний“. В будущем это даст серьезные изменения в части подходов благоустройства, внешнего вида территории», — подчеркнул спикер.

#менделеевский район
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