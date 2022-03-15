В Менделеевске стартовало создание мастер-плана города

В Менделеевске началось создание мастер-плана города. На аппаратном совещании руководитель Менделеевского района Радмир Беляев назвал эту работу стратегически важной для города и района.

«Благодаря поддержке АО „Аммоний“ заключен договор с Санкт-Петербургом на 6,8 млн рублей. Работа проводится совместно с институтом территориального планирования „Урбанистика“ города Санкт-Петербурга. Мы договорились в конце апреля провести стратегическую сессию. На первом этапе обсудим с жителями перспективы города. Здесь очень важно вовлекать население», — отметил спикер.

По словам Беляева, мастер-план — это стратегия развития города, которая позволяет планировать развитие территории, определять потенциальные точки роста и совершенствовать сам облик населенного пункта, делать его комфортным для жителей и гостей, удобным для бизнеса.

«Такая возможность есть не у всех. Мастер-план есть только в Казани, Москве, приступили к разработке мастер-плана в Набережных Челнах. Мы как малая территория имеем такую замечательную возможность благодаря АО „Аммоний“. В будущем это даст серьезные изменения в части подходов благоустройства, внешнего вида территории», — подчеркнул спикер.