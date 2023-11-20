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Набережные Челны задолжали в бюджет Татарстана 1,4 млрд рублей
Сумма задолженности Набережных Челнов в консолидированный бюджет Республики Татарстан на 1 октября текущего года увеличилась на 13% с начала года и составила 1 млрд 401 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании доложила начальник ИФНС Диана Сагетдинова.
«Рост задолженности произошел в связи с неуплатой текущих начислений, в том числе по акцизу на пиво», — пояснила причину спикер.
По состоянию на 1 октября задолженность по имущественным налогам физических лиц составила 177 млн рублей, что вдвое меньше по сравнению с началом года.
Сагетдинова заметила, что налоговым кодексом предусмотрен механизм урегулирования задолженности, который в том числе включает приостановление операций по счетам. Так, в результате применения к должникам мер принудительного взыскания в республиканский бюджет поступило более 1,5 млрд рублей.
«Мы стараемся дойти до каждого должника: проводим обзвон, приглашаем на комиссии, в том числе с представителями исполкома и прокуратуры города, направляем информационные письма работодателям, проводим мониторинг образования задолженности по работникам бюджетных учреждений. Как уполномоченный орган, мы регулярно анализируем финансовое состояние налогоплательщиков, при наличии у них признаков банкротства приглашаем на заседание рабочих групп», — отметила выступающая.
В результате работы по 14 должникам удалось погасить прецедент банкротства на общую сумму 29 млн рублей.
Мэр города Наиль Магдеев так прокомментировал слова начальника налоговой:
«Слова признательности нашим налогоплательщикам, которые выплачивают налоги, выполняют все обязательства в части выплаты заработной платы. За всеми собранными налогами стоят конкретные социальные обязательства: питание в школах, освещение во дворах. Будем работать над тем, чтобы финансовые ресурсы вовремя аккумулировались», — заявил градоначальник.
На сегодняшний день инспекция Автограда администрирует более 17 тыс. юридических лиц, почти 16 тыс. индивидуальных предпринимателей, 36 тыс. самозанятых и более полумиллиона физических лиц.
По итогам 9 месяцев 2023 года плановые назначения по поступлениям в местный бюджет выполнены. Поступление налоговых платежей в городской бюджет составило 4,8 млрд рублей, что на 21% больше уровня прошлого года. За это время дополнительно поступило в бюджет 179 млн рублей. Всего дополнительно начислено в бюджеты всех уровней 486 млн рублей.
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