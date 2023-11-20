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В Челнах назвали предприятия, которые повысили зарплаты своим сотрудникам
В Набережных Челнах на аппаратном совещании озвучили крупнейших плательщиков НДФЛ, а также предприятия, которые нарастили заработные платы и увеличили штат. Данные привела начальник управления финансов Светлана Мулюкова.
Так, темп прироста зарплат на «КАМАЗе» составил 12,8%, в денежном выражении это более 231 млн рублей. «Камский бекон» нарастил НДФЛ на 14,4%, НПО «Ростар» — на 31,2%, «Челны-Хлеб» — на 21,3%.
Еще ряд предприятий не только подняли зарплаты, но и увеличили штатную численность сотрудников. Это «Ремдизель» — на 85,8%, ПТФК «ЗТЭО» — на 37,6%, «РИАТ» — 24,7%, «Евростиль» — на 111,7%, «Строймонтаж-Инжиниринг» — на 52,8%, «Сетевая компания» — на 27,6%, внешнеторговая компания «КАМАЗ» — на 31%, Камский завод металлоконструкций «ТЭМПО» — на 58 %, «Челны-Хлеб» — на 21% и другие.
«Видно, кто как работает и кто думает о благосостоянии людей. Это важно, что идет повышение заработных плат. Мы видим, как ряд предприятий выполняет государственный оборонный заказ. Там заработные платы в разы выросли», — прокомментировал мэр города Наиль Магдеев.
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