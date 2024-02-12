«Материалы дела съела моя собака»: организаторы пирамиды «Аметист» на скамье подсудимых

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«СМИ дают неверное направление потерпевшим и влияют на их позицию»

В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу лидеров «золотой» пирамиды «Аметист». На скамье подсудимых Рустем Касимов и Эрик Кармацкий. Обоих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

На процессе мужчины были спокойны, большую нервозность в поведении выказывали их адвокаты. Пока судья не пришел, они пробовали учить корреспондентов нескольких СМИ правилам поведения в суде. Однако высказывать свое недовольство журналистами судье не стали.

Когда он пришел, Эрик Кармацкий заявил о наличии двух ходайств. Он попросил суд удалить прессу и дать ему ознакомиться с материалами дела.

«Удалите прессу, так как мне зачитывали все, что они писали в своих материалах. Они дают неверное направление потерпевшим и влияют на их позицию», – заявил Эрик Кармацкий.

Первое ходатайство суд отклонил, сославшись на гласность процесса. Во втором ходатайстве Кармацкий заявил, что хочет ознакомиться с материалами дела, – объяснил, что изучить их до этого не смог, так как предоставленные ему документы испортила его собака.

«Прошу дать мне ознакомиться с материалами, у меня дома было много выписок, но собака их разорвала. Я не прошу перенести заседание, ознакамливаться буду, пока идет суд», – дополнил он.

Судья удовлетворил ходатайство, и заседание продолжилось.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Участник террористического сообщества и мошенник со стажем

Во время выяснения личности подсудимых Эрик Кармацкий рассказал суду, что ранее уже отбывал наказание. В тот раз его признали виновным по статье об участии в террористической организации, освободился он в 2018 году.

«В данный момент судимость погашена», – дополнил он.

К слову, по Сети свободно гуляет видео с задержанием Кармацкого в 2016 году, опубликованное на сайте МВД РФ. Кармацкий находился в федеральном розыске. Дома у него нашли запрещенную литературу. По статье за участие в террористической организации Эрик Кармацкий отсидел всего пару лет – ранее наказание по этим статьям было мягче. После выхода на свободу молодой человек стал блогером, а позже – директором финансовой пирамиды.

Рустем Касимов тоже ранее привлекался к уголовной ответственности. В 2016 году он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

«В мае 2013 года Рустем Касимов с целью незаконного корыстного обогащения решил совершать хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием неопределенного круга жителей Кирова и Кировской области. Под видом приема от населения денежных вкладов под высокие проценты путем продажи простых векселей», – значится в приговоре Первомайского суда Кирова.

Тогда Касимова признали виновным и на семь лет отправили его за решетку.

«Освободился в ноябре 2019 года. С ноября 2019 года по март 2021 года находился на принудительных трудовых работах», – дополнил Рустем Касимов суду.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Больше 8 миллионов ущерба пострадавшим по всей стране»

Судья передал слово старшему помощнику прокурора Казани Ильфату Миннахметову, чтобы тот прочитал обвинение.

По версии следствия, Касимов и Кармацкий обещали людям выплаты процентов со вкладов. Вкладами являлись заключенные договоры публичной оферты на продажу сертификатов на золото, ювелирные украшения и простые векселя.

По версии следствия, чтобы создать видимость легального бизнеса, они сняли офис в «Корстоне». Вступившим в «дело» обещали огромные выплаты процентов. Бизнесмены уверяли, что по сертификату можно получать от 0,75% до 1% прибыли в день и забыть об обычной работе. Но выполнять обещания Касимов и Кармацкий не торопились.

Первое время они выплачивали проценты деньгами, которые приходили от следующих вкладчиков, утверждает следствие. Они убеждали пайщиков, что «Аметист» полностью легальная организация. Однако в феврале 2022 года «Аметист» начал проверять Центробанк и усмотрел в их деятельности признаки финансовой пирамиды. Счета компании заблокировали, организаторы же уверяли вкладчиков, что это связано с проведением специальной военной операции.

От действий организаторов пирамиды в этом уголовном дела пострадали 24 человека, среди которых жители Татарстана, Башкирии и других регионов России. Общий ущерб по делу порядка 8 миллионов рублей. В основном уголовном деле, которое также рассматривает Вахитовский суд Казани, ущерб насчитывает десятки миллионов рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в редакцию обратилась обманутая вкладчица «золотой» пирамиды. Женщина рассказала, что вложила в «Аметист» 950 тысяч рублей. Ей обещали золотые горы и огромные процентные выплаты за вклад в фирму.

Схема «Аметиста» проста: покупаешь золото, оставляешь его у владельцев фирмы, чтобы те пустили его в оборот, и ждешь выплат процентов за вклад. Чтобы вложиться, люди продавали квартиры и отдавали последние сбережения.