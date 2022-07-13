Документально-игровая трилогия о Казанской иконе Богородицы выйдет в российский прокат

Трилогия режиссера Алексея Барыкина, посвященная Казанской иконе Божией Матери, выйдет в российский прокат 4 ноября, в День народного единства. Об этом «Татар-информу» сообщил сам режиссер.

По словам Барыкина, проектом заинтересовались две дистрибьютерские компании. «Выход такого документально-игрового проекта — не совсем типичная история для кинотеатров. Однако наши дистрибьютеры, как и мы сами, верят в его успех», — поделился ожиданиями режиссер.

Три документально-игровые кинокартины, «Заступница», «Осанна» и «Святитель», охватывают разные исторические события, однако так или иначе повествуют об истории иконы, которая прервалась в 1904 году.

В фильмах снимались известные российские артисты: Екатерина Гусева, Александр Балуев, Дмитрий Певцов, Дмитрий Дюжев, Ирина Купченко, Ольга Будина, Николай Бурляев, Илзе Лиепа, Андрей Мерзликин, Александр Михайлов.

Проект снят по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и при поддержке казанского мецената Андрея Колмакова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 19 июля в Казани состоится предпремьерный показ завершающей части трилогии.