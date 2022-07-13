В Казани пройдет бесплатный показ премьерного фильма о святом патриархе Ермогене

В Казани состоится предпремьерный показ документального-игрового фильма «Святитель» режиссера Алексея Барыкина. Сюжет разворачивается вокруг фигуры знаменитого исторического деятеля — святого патриарха Ермогена (бывшего митрополита Казанского), который в Смутное время был вдохновителем похода ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского для освобождения Москвы от поляков. Действие охватывает период от правления Ивана Грозного до воцарения династии Романовых.

В съемках приняли участие знаменитые российские актеры — Екатерина Гусева, Александр Балуев и Дмитрий Певцов. По словам Барыкина, эти глубоко верующие и радеющие за идею люди, ознакомившись со сценарием, сразу согласились принять участие в проекте.

«Работа над фильмом началась два года назад. Тогда мы еще не понимали ни условий, ни обстоятельств, при которых он будет выходить в свет. Теперь же мы с командой осознаем, насколько он созвучен современным реалиям. События конца XVI — начала XVII веков буквально отражают политическую ситуацию вокруг России и в мире», — уверен режиссер.

Барыкин подчеркнул, что при этом картина не имеет агитационного характера, а является вневременным философским анализом истории, которая, по его мнению, развивается по спирали.

«Фильм посвящен тому, насколько велика разница между западной цивилизацией, которая выросла из католичества, и нашей, выросшей из византийского христианства. Отсюда и конфликт — всё потому, что мы мыслим по-разному. Отсюда и коллизия, которая в этом фильме хорошо просматривается», — поделился кинематографист историософской концепцией, которую он разделяет.

Съемки фильма проходили в исторических локациях Казани и Москвы, в том числе на Красной площади и в зданиях Московского Кремля, в Казанском Кремле, в исторической библиотеке Казанского федерального университета, а также на фоне декораций, специально построенных в павильоне Казанского института культуры.

Кинокартина снята по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла при поддержке казанского мецената Андрея Колмакова.

Фильм «Святитель» — заключительная часть трилогии, посвященной Казанской иконе Богородицы. Ему предшествовали киноленты «Заступница» и «Осанна».

Предпремьерный показ состоится 19 июля в кинотеатре «Киномакс-IMAX» (ул. Павлюхина, д. 91). Начало показа — в 19.00. Вход свободный.