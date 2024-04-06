Доктор биологических наук Альберт Ризванов рассказал, что такое болезнь X

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На сегодняшний день болезнь Х является гипотетической, специалисты не могут сказать, что это. Об этом доктор биологических наук, секретарь-академик Академии наук РТ Альберт Ризванов рассказал в «Интервью без галстука», которое опубликовали на сайте «Татарстан 24».

«Это гипотетическая болезнь, пока невозможно сказать, что это, но к ней нужно готовиться. Эта болезнь может произойти, например, из различных геморрагических лихорадок. В теории может подойти и новый вид туберкулеза, хотя он вызывается бактериями, а не вирусами, но сейчас существуют опасения, что возникнут новые штаммы бактерий, которые устойчивы к антибиотикам», — объяснил профессор.

Он отметил, что на сегодня есть вирусы из «списка подозреваемых» для болезни X, которыми фармкомпании практически не занимаются, потому что для них это невыгодно.

«<...> фармацевтическая промышленность работает как догоняющая. Потому что это бизнес: когда нет заказа, нет рынка, фармкомпаниям невыгодно этим заниматься. Когда возникает новый патоген, тогда и вольют миллиарды в исследования. Сейчас есть вирусы из „списка подозреваемых“ для болезни X, которыми практически не занимаются», — рассказал Ризванов.