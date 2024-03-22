«Докажи преданность банде – выстрели»: в Казани стартовал процесс над «Бригадой Джамая»

В Приволжском суде Казани сегодня стартовал процесс по делу ОПГ «Бригада Джамая»

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«СИЗО мешает личной жизни подсудимых»

В Приволжском суде Казани сегодня стартовал процесс по делу ОПГ «Бригада Джамая», которая образовалась внутри группировки «Борисковские» в 90-х годах.

На скамье подсудимых семь человек. Одного из участников бригады, Олега Веселова, обвиняют в групповом вымогательстве в особо крупном размере, Марата Гатиятуллина – в вымогательстве в особо крупном размере, покушении на убийство и убийстве, Ильгиза и Ильдуса Маннаповых – в вымогательстве в особо крупном размере, Андрея Нейдерова – в покушении на убийство и убийстве. Еще двоих участников – Виталия Фадеева и Рината Хабибуллина – обвиняют в покушении на убийство и групповом вымогательстве в особо крупном размере соответственно.

Сегодня суд продлил меру пресечения подсудимым и оставил под стражей Гатиятуллина, Нейдерова, Веселова, Фадеева и Ильгиза Маннапова. Адвокаты подсудимых настаивали, чтобы их выпустили из-под стражи, поскольку сидят в СИЗО они уже более полутора лет. Это мешает личной жизни задержанных, а оснований держать их взаперти, по словам адвокатов, нет. Так как следственные действия давно закончились.

Все подсудимые, кроме Фадеева, попросили о смягчении меры пресечения, даже Ильдус Маннапов и Ринат Хабибуллин, которые находятся под домашним арестом. По их словам, мера пресечения мешает устроиться на работу, что сказывается на их доходах и доходах их семей. Однако суд оставил решение без изменений, только продлил сроки ареста всем подсудимым.

Марата Гатиятуллина обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере, покушении на убийство и убийстве Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Докажи преданность банде – выстрели»

«Татар-информ» выяснил, что, по версии следствия, Марат Гатиятуллин, будучи одним из активных участников организованной группы «Бригада Джамая», по указанию брата и главы «бригады» Равиля Гатиятуллина убил набиравшего влияние в преступной среде Дамира Сунгатуллина.

В марте 2001 года лидеру «Бригады Джамая» Гатиятуллину стало известно о попытках Сунгатуллина пролезть в лидеры группировки «Бригада Джамая». Следствие считает, что Гатиятуллин побоялся смещения с поста главы банды и решил «убрать» Сунгатуллина, который стал набирать авторитет среди жителей казанского поселка Борисково. В конце апреля того же года он сообщил о своем решении активным участникам группировки – своему брату Марату Гатиятуллину, Веселову, Куликову и Нейдерову. Тогда же, считает следствие, Равиль Гатиятуллин приказал организовать и убить оппонента.

На скамье подсудимых семь человек Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Из материалов дела следует: глава группировки потребовал, чтобы каждый выстрелил в жертву не менее одного раза. По версии следствия, он обосновал это «проверкой преданности лидеру и группировке». Все участники банды согласились.

По плану Куликов пригласил Дамира Сунгатуллина выпить в кафе. Во время встречи участник «Бригады Джамая» напоил Сунгатуллина алкоголем, после чего вывез на территорию швейной фабрики «Девон». На месте жертву уже ждали Гатиятуллин, Нейдеров и Веселов. Вместе с Куликовым они застрелили пьяного Сунгатуллина. Тело закопали на территории той же фабрики.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, Марат Гатиятуллин помимо участия в 2001 году в убийстве Сунгатуллина в 1993 году совершил покушение на убийство участника другой группировки – Хайруллина. В казанском поселке Борисково он с группой лиц подкараулил его и выстрелил. Хайруллин тогда отделался ранением ноги.

Что касается обвинения в вымогательстве, то следствие полагает, что в 2011 году участники группировки вымогали чуть больше 4 млн рублей у директора одной из коммерческих организаций. А в 2015-м «Бригада Джамая» пыталась «отжать» кафе у казанской предпринимательницы.