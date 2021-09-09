Лидера ОПГ «Борисково» задержали по подозрению в убийстве 20-летней давности

В октябре 2001 года в полицию обратилась жительница Чебоксар. Она рассказала, что ее возлюбленный уехал с двумя приятелями в Казань и не вернулся. Как выяснили полицейские, пропавший – один из криминальных авторитетов ОПФ «Ново-Южновские». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

По версии следствия, у мужчины возник конфликт с одним из членов ОПГ «Перваки». За помощью в разрешении проблемы он обратился к лидеру ОПГ «Борисовские». Мужчины устроили застолье, во время которого гость из Чебоксар стал сомневаться в возможностях «помощников» и оскорблять их. Между мужчинами возник конфликт, во время которого они избили гостя, вывезли его на территорию СНТ, где застрелили и захоронили. Через год злоумышленники приехали на место преступления, где выкопали тело убитого с помощью экскаватора и сожгли его останки.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Во время следствия также выяснилось причастность следов группировки к убийству одного из лидеров «Борисковских», совершенному весной 2001 года. Трое членов группировки вывезли мужчину на базу одной из казанских швейных фабрик, где расстреляли и закопали.

Все фигуранты дела помещены под стражу.

