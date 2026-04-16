Доигровщица «Динамо-Ак Барс» призналась, что крик помог ей настроиться на матч финала ЧР

Доигровщица «Динамо-Ак Барс» Камила Реброва рассказала, что настроиться перед четвертой игрой серии против «Заречье-Одинцово» в рамках финала чемпионата России ей помог метод связующей Полины Матвеевой и либеро Маши Бибиной.

Перед матчами волейболистки достигают максимального эмоционального настроя за счет криков. По мнению спортсменок в результате этого происходит выброс адреналина, что придает стимул в игре.

«Когда мы играли третий матч с «Динамо», мы в нем уступили и у нас не было эмоций. На четвертую игру мы вышли и просто старались кричать. Это, правда, очень придает эмоций и сил. То есть, когда ты просто кричишь, ты выплескиваешь свои эмоции, и у тебя сразу начинается адреналин. А эмоции очень важны в игре», - приводит слова Ребровой корреспондент «ТИ-Спорта».

Ранее, в здании Казанского Кремля состоялось чествование женской волейбольной команды Казани «Динамо-Ак Барс». Раис РТ Рустам Минниханов поздравил казанских девушек с завоеванием восьмого титула и победой в чемпионате России в сезоне 2025/26. Руководитель республики вручил спортсменкам государственные награды и подарки, а также памятную благодарность клубу и сертификат на 5 млн рублей.

12 апреля 2026 года ЖВК «Динамо-Ак Барс» оформил восьмое чемпионство в истории. В финальной серии из трех матчей команда Зорана Терзича одержала победу над подмосковной командой «Заречье-Одинцово» со счетом 3:0 в серии.