Минниханов поздравил «Динамо-Ак Барс» с чемпионством и вручил сертификат на 5 млн рублей

Фото: Екатерина Маркс / "Татар-информ"

Сегодня в здании Казанского Кремля состоялось чествование женской волейбольной команды Казани «Динамо-Ак Барс». Раис РТ Рустам Минниханов поздравил казанских девушек с завоеванием восьмого титула и победой в чемпионате России в сезоне 2025/26. Глава республики вручил спортсменкам государственные награды и подарки, а также памятную благодарность клубу и сертификат на 5 млн рублей.

«Поздравляю «Динамо-Ак Барс» с завоеванием чемпионского титула в восьмой раз. Это историческое достижение и в очередной раз подтверждает статус Татарстана как одного из лидеров российского спорта. Ваша победа – результат невероятного труда, командного духа и профессионализма. Вы проявили настоящий характер, волю к победе и стремление быть лучшими. Вся республика гордится вашим триумфальным выступлением.

Ваш успех вдохновляет детей и молодежь республики заниматься спортом и стремиться к высоким результатам. Бесспорно, вы кумиры многих наших девчонок, которые занимаются волейболом. Республика гордится тем, что имеет спортивные команды мирового уровня и класса в различных видах спорта. «Динамо-Ак Барс» – яркий пример эффективного развития системы профессионального спорта. Уверен, этот чемпионский титул не последняя славная история клуба», – приводит слова Минниханова корреспондент «ТИ-Спорта».

12 апреля 2026 года ЖВК «Динамо-Ак Барс» оформил чемпионство. В финальной серии из трех матчей команда Зорана Терзича одержала победу над подмосковной командой «Заречье-Одинцово» со счетом 3:0 в серии.