Додик ответил главе МИД БиГ на осуждение награждения Путина

Президент Республики Сербской Милорад Додик резко отреагировал на слова уходящей с поста министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович, осудившей награждение Президента РФ Владимира Путина орденом Республики Сербской с цепью. Об этом сообщает Радио и телевидение Республики Сербской.

Туркович ранее назвала тот факт, что Путин удостоен высшей награды Республики Сербской, «пощечиной всему миру». «У сербов есть выражение, будто специально придуманное для нее, которое звучит так: каждое ее слово требует пощечины», — сказал политик.

Кроме того, Милорад Додик объяснил награждение Владимира Путина тем, что он «нас (судя по контексту, боснийских сербов — прим. Т-и) уважает и поддерживает международное соглашение (Дейтонские соглашения — прим. Т-и), на основе которого создана сегодняшняя Босния и Герцеговина».

Политик также раскритиковал крупные европейские страны, у некоторых из которых даже «на пике санкций против России» «наблюдается повышенный уровень товарооборота с русскими». «И при этом мы — плохие парни, а они — на стороне добра», — добавил он.

Республика Сербская представляет собой энтитет (составную часть) Боснии и Герцеговины. Дейтонские соглашения 1995 года о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий положили конец гражданской войне в этой стране, начавшейся в 1992 году.