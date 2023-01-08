Додик наградил Путина высшей наградой Республики Сербской

Президент Республики Сербской (составная часть, энтитет, Боснии и Герцеговины) Милорад Додик удостоил Президента РФ Владимира Путина высшей награды — ордена Республики Сербской с цепью. Об этом сообщает телеканал РТРС.

Глава российского государства награжден «за особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской и вклад в укрепление российско-сербского сотрудничества». Орден будет вручен при первой официальной встрече двух политиков.

Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов выразил признательность за оказанную честь от имени Путина. «Эта награда является подтверждением стратегического характера взаимоотношений <…>», — приводит слова дипломата ТАСС.

«Я горжусь, рад и счастлив, что по случаю Дня Республики (отмечается 9 января — прим. Т-и) и от имени Республики Сербской, ее учреждений и граждан я награждаю орденами и наградами друзей республики и выражаю им глубочайшее уважение», — подчеркнул Додик.